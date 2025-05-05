Трамп заявил о просьбе лидеров стран ЕС позвонить Путину

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Главы стран Евросоюза несколько раз обращались к президенту США Дональду Трампу, чтобы тот позвонил Владимиру Путину по телефону. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на NBC News.

"Вы знаете, главы Евросоюза много раз просили меня позвонить Путину", – признался Трамп.

Лидерам европейских стран пришлось просить его это сделать, так как сам президент России якобы не отвечает на их звонки, добавил Трамп.



При этом еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс предупредил, что если глава Белого дома не договорится с Путиным, то Европа удвоит свою помощь Украине. Политик назвал такой шаг "более убедительными аргументами в пользу мира", сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

В частности, по словам Кубилюса, европейские страны могут направить 40 миллиардов евро на закупку оружия, которое производится на самой Украине.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал встречу Путина и Трампа необходимой. Но для этого обе стороны должны "соответствующим образом" подготовиться. Пока в возможности встречи российского лидера с американским коллегой в Саудовской Аравии нет какой-то конкретики, отмечал Песков.

При этом президент США до этого рассказывал про очень хорошие переговоры по России и Украине. Трамп не стал раскрывать подробности, но добавил, что между "генералами" Москвы и Киева "существует огромная ненависть". Если стороны не смогут договориться, то американский лидер может выйти из переговоров по урегулированию конфликта, предупреждал он.

