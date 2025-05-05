Трамп заявил об "очень хороших переговорах" по Украине в выходные

Фото: ТАСС/АР/Alex Brandon

Американский лидер Дональд Трамп рассказал про "очень хорошие переговоры" по России и Украине, которые состоялись в выходные. Его слова передает ТАСС.

При этом глава Белого дома не раскрыл, о каких конкретно переговорах идет речь. Он также указал, что между Россией и Украиной, а также "между их генералами существует огромная ненависть".

Ранее Трамп заявил, что однажды может выйти из переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Однако он высказал уверенность в том, что Вашингтон стал ближе к соглашению по достижению мира с одной из сторон. Президент США не стал уточнять, о какой именно стороне он говорит.

В свою очередь, секретарь Совбеза Сергей Шойгу напоминал, что в требования России по урегулированию конфликта на Украине входят вывод украинских войск из новых регионов, отказ от членства в НАТО, демилитаризация и денацификация, а также обеспечение прав русскоязычных граждан.

