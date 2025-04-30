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Российские предложения по урегулированию украинского кризиса хорошо известны. В них входят вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) из новых регионов и отказ от членства в НАТО, заявил секретарь Совбеза Сергей Шойгу, слова которого передает РИА Новости.

Кроме того, он упомянул демилитаризацию и денацификацию Украины, а также обеспечение прав русскоязычных граждан.

"Признательны государствам БРИКС за понимание первопричин украинского кризиса и за взвешенную позицию ваших стран по данной проблематике", – добавил Шойгу на II сессии заседания высоких представителей государств БРИКС.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к прямым переговорам с Украиной без предварительных условий, однако от украинской стороны ответов нет. При этом мирное соглашение должно быть заключено именно с Киевом, а не с Вашингтоном, хотя Москва и благодарна за усилия по установлению диалога, подчеркнул он.

Более того, Песков указал, что Владимир Путин сделал в ситуации с Украиной то, что должен был. Он считает, что Россия не могла не отреагировать на возрождение нацизма, которое происходило "быстрее, чем в других странах Европы".

