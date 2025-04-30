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Владимир Путин сделал в ситуации с Украиной то, что должен был, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе выступления на просветительском марафоне "Знание. Первые".

По его словам, Россия не могла не отреагировать на возрождение нацизма, которое происходило на Украине "быстрее, чем в других странах Европы". Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что это оказало влияние на действующую украинскую власть.

При этом, обратил внимание он, страны Запада закрывают глаза на "нацистов с зажженными факелами" на украинских территориях, в то время как в Германии по итогам социологических исследований 2023 года 20% молодого поколения не смогли объяснить, что такое нацизм.

Вместе с тем представитель Кремля заявил, что все решения, принимаемые президентом России, правильные, а долг россиян заключается в победе. Россия должна победить в спецоперации, указал Песков.

"Путин – это президент нашей страны. И нам с вами повезло", – подчеркнул он.

Ранее Путин заявил, что Россия намерена продолжать активно препятствовать попыткам фальсифицировать историю, а также будет противодействовать проявлениям русофобии и неонацизма. Особого внимания требует защита прав россиян за рубежом, отметил глава РФ.

При этом глава российского МИД Сергей Лавров отмечал обеспокоенность РФ всплеском неонацизма не только на Украине, но и в странах Евросоюза, включая Прибалтику, а также в Канаде, где проживают украинские националисты, сбежавшие от правосудия в 1940-е годы.