Фото: министерство обороны РФ

Нацисты и их пособники, причастные к преступлениям против мирного населения Курской области, должны понести заслуженное и справедливое наказание. Об этом глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев написал в телеграм-канале.

Он считает важным сейчас сделать все, чтобы пострадавшие от боевых действий территории были восстановлены, а люди, потерявшие имущество, получили поддержку. Пискарев подчеркнул, что освобождение Курской области символично совпадает с периодом, когда Россия готовится праздновать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Об освобождении региона от украинских формирований Владимиру Путину доложили 26 апреля. Российские военные взяли под контроль последний населенный пункт Курской области – село Горналь.

Успехи ВС РФ отметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он обратил внимание, что операция по освобождению региона была завершена именно на пасхальной неделе.