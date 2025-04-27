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27 апреля, 14:33

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Депутат Пискарев: нацисты понесут наказание за преступления в Курской области

В ГД заявили, что нацисты понесут наказание за преступления в Курской области

Фото: министерство обороны РФ

Нацисты и их пособники, причастные к преступлениям против мирного населения Курской области, должны понести заслуженное и справедливое наказание. Об этом глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев написал в телеграм-канале.

Он считает важным сейчас сделать все, чтобы пострадавшие от боевых действий территории были восстановлены, а люди, потерявшие имущество, получили поддержку. Пискарев подчеркнул, что освобождение Курской области символично совпадает с периодом, когда Россия готовится праздновать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Об освобождении региона от украинских формирований Владимиру Путину доложили 26 апреля. Российские военные взяли под контроль последний населенный пункт Курской области – село Горналь.

Успехи ВС РФ отметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он обратил внимание, что операция по освобождению региона была завершена именно на пасхальной неделе.

Российские войска полностью освободили Курскую область

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