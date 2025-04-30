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Россия готова к прямым переговорам с Украиной без предварительных условий, однако от украинской стороны ответов нет. Такое заявление на просветительском марафоне "Знание. Первые" сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Президент Путин подтвердил свою готовность к прямым переговорам с украинцами без всяких предварительных условий. Эта готовность все еще действительна", – цитирует Life.ru пресс-секретаря российского лидера.

По словам Пескова, Москва не слышала никаких заявлений от Киева на эту тему. При этом мирное соглашение должно быть заключено именно с Украиной, а не с США, хотя Россия и благодарна Штатам за усилия по установлению диалога, подчеркнул он.

Президент РФ сделал в ситуации с Украиной то, что должен был, отметил ранее представитель Кремля. Он считает, что Россия не могла не отреагировать на возрождение нацизма, которое происходило на Украине "быстрее, чем в других странах Европы".

Все решения Путина правильные, а долг россиян заключается в победе, сказал Песков и добавил, что РФ должна победить в СВО.