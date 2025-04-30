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Американский госсекретарь Марко Рубио поднял вопрос по участию США в мирном процессе на Украине и призвал украинскую и российскую стороны подготовить конкретные инициативы по урегулированию конфликта. Об этом заявила представитель Госдепа Тэмми Брюс, сообщает News.ru.

Как отметила представитель Госдепа, именно на этом этапе работы будут определены дальнейшие решения президента США Дональда Трампа.

По словам Брюс, американский лидер рассматривает возможные варианты действий.

Ранее в Госдепе заявили, что США выйдут из переговоров по Украине при отсутствии прогресса. Как уточняла Брюс, Штаты ждут полного и длительного прекращения огня.

В свою очередь, официальный представитель Белого дома Каролин Левитт обратила внимание, что у Трампа растет раздражение Россией и Украиной, так как американский лидер хочет полного прекращения огня. Она подчеркнула, что Трамп остается оптимистичным относительно того, что он может достичь сделки.

При этом СМИ считают, что выход Трампа из мирного урегулирования украинского конфликта может стать хорошей новостью для России.