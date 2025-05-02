Bloomberg: окружение Трампа предлагает ему варианты давления на Россию

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Окружение президента США Дональда Трампа рассматривает различные меры экономического давления на Россию с целью побудить Москву к урегулированию конфликта на Украине, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники.

По данным издания, чиновники подготовили несколько вариантов, однако республиканец пока не принял окончательного решения, так как дипломатические усилия продолжаются.

При этом подробности предложенных способов агентство не разглашает.

Ранее в Госдепе предупреждали, что Штаты выйдут из переговоров по урегулированию конфликта на Украине при отсутствии прогресса. Представитель ведомства Тэмми Брюс пояснила, что американская сторона настаивает на полном и длительном прекращении огня.

Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт также указывала, что у Трампа растет раздражение Россией и Украиной, поскольку он хочет полного прекращения огня. Однако, по ее словам, президент США сохраняет оптимизм по поводу возможного достижения мира на Украине.

При этом, по версии СМИ, выход США из мирного урегулирования конфликта на Украине может стать хорошей новостью для России.

