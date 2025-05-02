Госдеп: США продолжают посредничать между РФ и Украиной

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США продолжают выполнять роль посредника между Россией и Украиной, заявила руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Тэмми Брюс.

"В настоящее время наша позиция остается той же самой. Однако, если не будет прогресса (в урегулировании конфликта. – Прим. ред.), это изменится", – сказала она, комментируя ситуацию вокруг Украины, в эфире телеканала Fox News.

Однако Брюс подчеркнула, что в настоящее время Вашингтон еще не достиг "такой точки".

Госдеп ранее предупредил, что США могут выйти из переговоров по украинскому конфликту. В ведомстве пояснили, что американская сторона хочет полностью прекратить боевые действия на Украине.

Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт добавляла, что у президента США Дональда Трампа растет раздражение Россией и Украиной, так как он хочет мира на Украине. Однако, по ее словам, глава Белого дома настроен оптимистично по поводу урегулирования украинского конфликта.

При этом СМИ предположили, что выход США из переговоров по конфликту на Украине может стать хорошей новостью для России.

