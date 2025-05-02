Представитель ЕС аль-Ануни: ЕС не имеет планов на роль посредника по Украине

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Евросоюз (ЕС) не собирается становиться посредником в мирных переговорах по урегулированию украинского конфликта в случае, если США откажутся от этой роли. Об этом сообщил официальный представитель европейской внешнеполитической службы Анвар аль-Ануни, передает РИА Новости.

Он отметил, что дипломатические усилия ЕС нацелены на то, чтобы "поддерживать право Украины на самооборону". В связи с этим представитель европейской внешнеполитической службы уточнил, что ЕС будет и дальше оказывать военную помощь Киеву.

По словам аль-Ануни, европейские страны уже пообещали предоставить Украине военную помощь в размер 23 миллиардов евро в этом году.

"Мы также на две трети выполнили план по поставкам боеприпасов на этот год", – добавил представитель европейской внешнеполитической службы.

Ранее в Госдепе заявляли, что США могут выйти из переговоров по украинскому конфликту при отсутствии прогресса. Представитель ведомства Тэмми Брюс объяснила, что американская сторона хочет полностью прекратить боевые действия на Украине.

Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт добавляла, что у президента США Дональда Трампа растет раздражение Россией и Украиной, так как он хочет мира на Украине. Однако, по ее словам, глава Белого дома настроен оптимистично по поводу урегулирования украинского конфликта.

При этом СМИ предположили, что выход США из переговоров по конфликту на Украине может стать хорошей новостью для России.

