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Украинские военнослужащие не смогут "сдвинуть Россию" к границам 2014 года. Такое мнение высказал госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox New.

Он считает, что это необходимо принять как данность. При этом, по его мнению, России не удастся взять под контроль всю территорию Украины. В связи с этим Рубио указал, что украинский конфликт нельзя решить военным путем.

Госсекретарь США также обратил внимание на то, что американский лидер Дональд Трамп на протяжении первых 100 дней после избрания на пост президента США пытался урегулировать конфликт на Украине. На данный момент стороны приблизились к заключению соглашения, уточнил он.

"Мы впервые – этого не было три года назад – видим, что нужно Украине, чтобы остановиться. Мы видим, что нужно русским, чтобы остановиться. Проблема в том, что эти позиции все еще немного далеки друг от друга", – объяснил Рубио.

Он подчеркнул, что США не собираются отказываться от усилий по достижению мира на Украине. Однако сейчас, по его словам, наступает момент, когда Трамп должен решить, сколько времени он будет заниматься этим вопросом, учитывая, что "одна из сторон, а может, и обе не достаточно близки".

Ранее в Госдепе предупреждали, что Штаты выйдут из переговоров по урегулированию конфликта на Украине при отсутствии прогресса. Представитель ведомства Тэмми Брюс пояснила, что американская сторона настаивает на полном и длительном прекращении огня.

Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт также указывала, что у Трампа растет раздражение Россией и Украиной, поскольку он хочет полного прекращения огня. Однако, по ее словам, президент США сохраняет оптимизм по поводу возможного достижения мира на Украине.

При этом, по версии СМИ, выход США из мирного урегулирования конфликта на Украине может стать хорошей новостью для России.

