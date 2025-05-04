Трамп допустил, что может выйти из переговоров по урегулированию конфликта на Украине

Фото: 123RF/palinchak

Президент США Дональд Трамп признал, что однажды может выйти из переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC News.

"Придет время, когда я скажу: хорошо, продолжайте, продолжайте вести себя глупо… настанет время, когда я могу это сказать", – допустил он.

При этом американский лидер уверен, что Вашингтон ближе к соглашению по урегулированию с одной из сторон. С какой именно, он не стал уточнять, но напомнил, что США уже заключили с Украиной выгодную сделку по редкоземельным металлам.

Штаты продолжают выполнять роль посредника между Россией и Украиной, заявляли ранее в американском Госдепартаменте. Однако, если в США не увидят прогресса в урегулировании кризиса, то это может измениться. В частности, по данным СМИ, окружение Трампа рассматривает разные меры для экономического давления на РФ, чтобы побудить Москву урегулировать конфликт.

При этом секретарь Совбеза Сергей Шойгу напомнил, что в российские требования входят вывод украинских войск из новых регионов, отказ от членства в НАТО, демилитаризация и денацификация Украины, а также обеспечение прав русскоязычных граждан.

