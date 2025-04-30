The Telegraph: Трамп откажется от требования проведения выборов на Украине

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Американский лидер Дональд Трамп не планирует принуждать украинского президента Владимира Зеленского к проведению выборов. Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на источники.

Журналисты указали, что раньше это условие было прописано в требованиях, которые необходимо соблюсти для прекращения огня на Украине. Однако теперь данный пункт отсутствует в окончательной версии пакета предложений США по урегулированию конфликта.

"Дональд Трамп не будет заставлять Владимира Зеленского проводить выборы, которые могут привести к потере им власти, в качестве платы за мир", – отмечает издание.

Европейский дипломатический источник уточнил в беседе с журналистами, что такая уступка воспринимается с некоторыми подозрениями, так как глава Белого дома усилил давление на украинского лидера по другим направлениям переговоров.

Ранее Трамп заявил Зеленскому, что Вашингтон не принуждает Киев к признанию российского статуса Крыма. По данным СМИ, план предусматривает признание со стороны США, а не со стороны Украины.

При этом у Киева нет иного выхода, кроме как принять предложение Москвы о временном прекращении огня, указали журналисты. По их сведениям, Украина больше не может полагаться на США, так как американская администрация не гарантирует продолжения помощи, а Трамп так и не выделил ни одного пакета.

