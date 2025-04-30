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30 апреля, 15:41

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Axios: Трамп заявил Зеленскому, что не требует от него признавать Крым российским

Трамп исключил давление на Украину по крымскому вопросу – СМИ

Фото: ТАСС/Zuma

В ходе встречи в Ватикане американский лидер Дональд Трамп заверил украинского президента Владимира Зеленского, что США не принуждают Украину к признанию российского статуса Крыма. Об этом сообщает со ссылкой на Axios.

"План предусматривает признание со стороны США, а не со стороны Украины", – пишет портал.

При этом у Киева нет иного выхода, кроме как принять предложение Москвы о временном прекращении огня, передает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на издание Asia Times.

По информации источника СМИ, Украина больше не может полагаться на США: американская администрация не гарантирует продолжения помощи, а Трамп так и не выделил ни одного пакета. При этом подчеркивается, что временное прекращение огня может не привести к "чему-то более существенному".

Ранее Трамп заявлял о вере в мирные намерения Владимира Путина, называя украинский конфликт близким к завершению. Он призвал следить за развитием событий в течение недели.

Трамп для достижения мира готов оказать любое необходимое давление на Москву и Киев. По словам советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца, движение к урегулированию конфликта будет непоследовательным, однако уже есть прогресс.

Американский предприниматель Илон Маск, в свою очередь, согласился с позицией Трампа о важности прекращения боевых действий на Украине.

Трамп заявил, что Зеленский готов отказаться от притязаний на Крым

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
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