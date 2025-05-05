Трамп заявил, что Россия якобы хочет забрать всю территорию Украины

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия якобы намерена забрать всю территорию Украины. Его слова передает "Газета.ру" со ссылкой на интервью политика телеканалу NBC News.

"Им не нужен тот кусок, который у них есть сейчас", – отметил он, указав при этом, что Москве придется "отказаться от всей Украины".

Кроме того, глава Белого дома назвал хорошими шансы на заключение мира между РФ и Украиной. Также Трамп отметил, что в рамках переговоров с одной из сторон смог добиться больших успехов. Однако, подчеркнул он, при отсутствии прогресса Вашингтон может отказаться от роли посредника.

Между тем в американском Госдепартаменте заявляли, что Штаты продолжают выполнять роль посредника между Россией и Украиной. При этом, по данным СМИ, окружение Трампа рассматривает разные меры для экономического давления на РФ, чтобы побудить Москву урегулировать конфликт.

В свою очередь, официальный представитель Белого дома Каролин Левитт указывала, что у Трампа растет раздражение Россией и Украиной, так как он хочет мира на Украине. Однако, по ее словам, глава Белого дома настроен оптимистично по поводу урегулирования украинского конфликта.