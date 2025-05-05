Песков заявил, что не знаком с содержанием сделки Украины и США по минералам

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать сделку между Киевом и Вашингтоном по минеральным ресурсам, поскольку не располагает информацией о ее содержании.

"Нужно анализировать само соглашение. Я не знаком с текстом. Не вникнув в детали, комментировать это соглашение невозможно. Пока не совсем понятно, о чем идет речь", – сказал он.

О подписании сделки президент США Дональд Трамп сообщил 1 мая. Украина будет контролировать ресурсы и вносить в общий инвестиционный фонд 50% от лицензий и ренты.

Американское присутствие на месторождениях снизит риск преступлений, считает Трамп. Кроме того, соглашение с Киевом должно помочь вернуть Вашингтону долг в размере сотен миллиардов долларов, потраченных на субсидирование украинского конфликта.