В Раде заявили, что сделка Украины и США по металлам не содержит гарантий безопасности

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Меморандум о подготовке соглашения по недрам, который был подписан 17 апреля между Украиной и США, не включает в себя никаких гарантий безопасности для Киева. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

Из опубликованного чиновником документа следует, что работа над документом будет завершена по плану США и Украины к 26 апреля.

В связи с этим украинский премьер-министр Денис Шмыгаль посетит Вашингтон на следующей неделе для встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом. Они обсудят окончательные условия соглашения об учреждении инвестиционного фонда для восстановления Украины.

Изначально подписание сделки по полезным ископаемым должно было состояться в феврале, но оно сорвалось из-за перепалки лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Несмотря на это, глава Белого дома все же выразил желание заключить контракт.

В результате подписание меморандума о намерении достичь соглашения состоялось в апреле. По словам министра экономики Украины Юлии Свириденко, теперь сторонам нужно доработать и подписать текст соглашения, а затем ратифицировать его в парламентах. По ее словам, оно откроет возможности для модернизации украинской инфраструктуры.