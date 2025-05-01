Белый дом заявил о намерении скорейшей реализации ресурсной сделки с Киевом

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США планируют как можно скорее начать выполнение ресурсной сделки с Украиной, заявил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер.

По словам политика, соглашение с Киевом должно помочь вернуть долг перед Вашингтоном.

"Это ключевой момент для сотен миллиардов долларов, потраченных на субсидирование войны на Украине", – цитирует его РИА Новости.

Заключение соответствующей сделки подтвердил ранее президент США Дональд Трамп заявил 1 мая. Согласно документу, Украина будет контролировать ресурсы и вносить в общий инвестиционный фонд 50% от лицензий и ренты.

В свою очередь, американское присутствие на месторождениях снизит риск преступлений, считает республиканец.