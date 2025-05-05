В Кремле назвали необходимой встречу Путина и Трампа

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал необходимой встречу Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

"Такая встреча явно на слуху", – отметил пресс-секретаря президента России.

Однако он подчеркнул, что их переговоры должны быть подготовлены "соответствующим образом". Для этого, по словам Пескова, необходимо приложить усилия на самых разных экспертных уровнях. Кроме того, для организации встречи Путина и Трампа Москва и Вашингтон должны поддерживать контакты, которые были запущены и продолжаются в настоящее время.

"Пока какой-то конкретики на этот счет нет", – заключил представитель Кремля, отвечая на вопрос, может ли Путин встретиться с Трампом в Саудовской Аравии в мае.

Ранее президент США заявил, что вряд ли встретится с российским лидером во время своего визита в Саудовскую Аравию. Однако он предположил, что их переговоры могут быть организованы после этой поездки.

