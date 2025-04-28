РИА Новости: Турция выразила готовность организовать встречу Путина и Трампа

Фото: 123RF/dgcampillo

Турецкие власти готовы организовать встречу Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на территории своей страны при согласии обеих сторон. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на диписточник в Анкаре.

"Турция сегодня выполняет роль центра дипломатии, Турции и ее лидеру (Реджепу Тайипу Эрдогану. – Прим. ред.) доверяют обе стороны. Думаю, при готовности и согласии сторон организовать такую встречу в Турции возможно", – заявил собеседник издания.

Он также добавил, что опыт российско-американских переговоров на территории Турции уже имеется.

Ранее Трамп сообщил, что вряд ли встретится с Путиным во время своего визита в Саудовскую Аравию в мае. Однако глава Белого дома допустил, что их встреча может произойти после этой поездки.

25 апреля российский президент встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Беседа длилась три часа, она носила конструктивный и полезный характер. В частности, Путин и Уиткофф обсуждали возобновление прямых переговоров между Москвой и Киевом.

Президент РФ также подтвердил готовность Москвы к переговорам с украинской стороной без предварительных условий. Более того, встреча Путина и Уиткоффа сблизила российские и американские позиции не только по Украине, но и другим вопросам.