Трамп сообщил, что может встретиться с Путиным после поездки в Саудовскую Аравию

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что вряд ли встретится с Владимиром Путиным во время визита в Саудовскую Аравию, но, скорее всего, их встреча может произойти после этой поездки.

"Я думаю, мы встретимся с ним вскоре после этого", – цитирует главу Белого дома РИА Новости.

Визит Трампа в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар пройдет с 13 по 16 мая.

Лидер США также рассказал, что у него планируется множество встреч во время визита в Рим на похороны Папы Римского Франциска. При этом Трамп не уверен, встретится ли он с Зеленским, поскольку не знает, будет ли тот присутствовать в Риме.

Ранее сообщалось, что встреча Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа может состояться в пятницу, 25 апреля.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря о готовящейся встрече Трампа и Путина, заявил, что она должна быть продуктивной, в этом отношении ведется подготовка.