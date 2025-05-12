Елисейский дворец: враги Франции выдают салфетку Макрона за наркотики

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Небольшой белый сверток, который лежал на столе у французского лидера Эммануэля Макрона во время поездки на поезде в Киев, не содержал в себе наркотики. Это был носовой платок, сообщил Елисейский дворец на своей странице в соцсети X.

"Когда европейское единство мешает, дезинформация доходит до того, что простой носовой платок выдают за наркотик", – сказано в заявлении.

Макрон, премьер-министр Британии Кир Стармер, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и польский премьер Дональд Туск приезжали в Киев 10 мая на встречу "коалиции желающих". В рамках мероприятия французский лидер анонсировал возможное введение новых антироссийских санкций для оказания давления на Владимира Путина.

После этого в Сети стало распространяться видео, на котором видно, как Макрон после начала съемки журналистами попытался быстро убрать со стола небольшой сверток. Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила, что "француз, англичанин и немец" забыли скрыть свои "причиндалы" до прибытия представителей СМИ.

В свою очередь, глава РФПИ Кирилл Дмитриев задался вопросом, были ли эти кадры настоящими или их создали с помощью искусственного интеллекта. Он также поставил под сомнение версию о том, что в свертке находился сахар, предположив, что "множество недавних идей и предложений" могли быть связаны с другим веществом.

