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02:15

Политика

Трамп заявил, что найденный в Белом доме кокаин предназначался для Байдена или его сына

Фото: 123RF/palinchak

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что обнаруженный в Белом доме кокаин предназначался для действующего главы администрации США Джо Байдена либо для его сына Хантера. Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

Он также предположил, что американские СМИ попытаются очень быстро свести на нет эту историю.

Трамп призвал администрацию США опубликовать записи с камер служб безопасности, чтобы продемонстрировать, откуда в Белом доме появился этот наркотик.

Ранее сообщалось, что американские спецслужбы изучают, как на территорию Белого дома попал подозрительный белый порошок – предположительно, кокаин.

Как сообщили местные журналисты, подозрительное вещество обнаружили сотрудники Секретной службы США 2 июля во время обхода Белого дома. Прибывшие на место специалисты сообщили об обнаружении желтой ленты с надписью "гидрохлорид кокаина".

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