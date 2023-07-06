Трамп заявил, что найденный в Белом доме кокаин предназначался для Байдена или его сына

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Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что обнаруженный в Белом доме кокаин предназначался для действующего главы администрации США Джо Байдена либо для его сына Хантера. Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

Он также предположил, что американские СМИ попытаются очень быстро свести на нет эту историю.

Трамп призвал администрацию США опубликовать записи с камер служб безопасности, чтобы продемонстрировать, откуда в Белом доме появился этот наркотик.

Ранее сообщалось, что американские спецслужбы изучают, как на территорию Белого дома попал подозрительный белый порошок – предположительно, кокаин.

Как сообщили местные журналисты, подозрительное вещество обнаружили сотрудники Секретной службы США 2 июля во время обхода Белого дома. Прибывшие на место специалисты сообщили об обнаружении желтой ленты с надписью "гидрохлорид кокаина".