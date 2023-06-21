Командир "Ахмата" заявил, что Запад испытывает на солдатах ВСУ боевые наркотики

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Западные государства испытывают на бойцах Вооруженных сил Украины военные биологические препараты – боевые наркотические средства. Об этом командир подразделения сил специального назначения "Ахмат" Апти Алаудинов заявил в эфире телеканала "Соловьев Live".

По его словам, Запад даже не скрывает этого факта.

"Блок НАТО, по сути, сегодня на украинцах испытывает все препараты, которые они произвели, для того чтобы сделать суперсолдата. Это боевая химия. Им украинцев не жалко", – поделился Алаудинов.

Когда действие боевых наркотиков проходит, продолжил он, бойцы ВСУ начинают сдаваться в плен. Алаудинов утверждает, что делают это командиры вместе со своими подразделениями.

Ранее снайпер группировки ВС РФ "Юг" заявил о странностях в поведении солдат украинской армии. По его словам, бойцы ВСУ просто выходили без оружия, экипировки и брони и просто шли. Снайпер добавил, что, возможно, они принимают какие-то препараты.

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