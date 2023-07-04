В США сообщили об обнаружении подозрительного белого порошка в Белом доме

Фото: depositphotos/tupungato

Спецслужбы США изучают, как на территорию Белого дома попал подозрительный белый порошок – предположительно, кокаин. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на представителя Секретной службы США Энтони Гульельми.

Как уточнили журналисты, подозрительное вещество обнаружили сотрудники Секретной службы США во время обхода Белого дома 2 июля. Прибывшие на место специалисты сообщили об обнаружении желтой ленты с надписью "гидрохлорид кокаина".

Неизвестно, как порошок попал в Белый дом и где именно его обнаружили.

"Ведется расследование причины и способа попадания вещества на территорию Белого дома", – заявил Гульельми.

Ранее в СМИ предполагали, что сын президента США Джо Байдена Хантер употребляет наркотики. Гипотезу выдвинули после появление в интернете интимного видео с младшим Байденом. Из кадров записи следовало, что сын президента США проводил время в компании обнаженных девушек.

Новости мира: сделка Хантера Байдена с прокуратурой вызвала волну негодования в США