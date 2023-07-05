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05 июля, 23:15

Политика

Медведев прокомментировал обнаружение кокаина в Белом доме

Фото: kremlin.ru

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал новость о том, что в Белом доме в США обнаружили кокаин.

"В Белом доме найден кокаин. Похоже, вместо F-16 для киевских ребят приготовили успокоительное", – написал Медведев в Twitter.

Ранее сообщалось, что спецслужбы США изучают, как на территорию Белого дома попал подозрительный белый порошок – предположительно, кокаин.

По информации СМИ, подозрительное вещество обнаружили сотрудники Секретной службы США во время обхода Белого дома 2 июля. Прибывшие на место специалисты сообщили об обнаружении желтой ленты с надписью "гидрохлорид кокаина".

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