В Кремниевой долине стало популярно употребление наркотиков и психоделиков – СМИ

Фото: телеграм-канал "Илон Маск | Elon Musk"

В Кремниевой долине стало популярно употребление наркотиков и психоделиков (психоактивных веществ, изменяющих восприятие). Так, глава SpaceX и Tesla, владелец Twitter Илон Маск якобы употребляет кетамин, который применяется как анестетик, но вызывает зависимость. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По информации издания, соучредитель Google Сергей Брин прибегает к галлюциногенным грибам. Директор стартапа BuildBetter.ai Спенсер Шулем признался в употреблении ЛСД (оборот в России запрещен). Он заявил, что делает это каждые три месяца якобы для пробуждения творческого мышления и повышения концентрации внимания.

Исполнительный директор коуч-компании для руководителей Velocity Coaching Эдвард Салливан рассказал газете, что раньше в Кремниевой долине нельзя было обсуждать наркотики, но сейчас это изменилось. Почти половина его клиентов заинтересовалась психоделиками, пять лет назад заинтересованных было небольшое число, заметил он.

Ранее в столичном аэропорту Шереметьево таможенники задержали гражданина Ирана, который планировал провезти в РФ марихуану (оборот в России запрещен) в чайных пакетиках. Наркотики в багаже иранца обнаружила собака. Всего было изъято 18 пакетиков с веществом.

До этого суд приговорил главу отделения "Почты России" в Подмосковье, который организовал магазин наркотиков прямо на работе, к 17 лет колонии строгого режима. На его рабочем месте обнаружили МДМА (оборот в России запрещен) и ЛСД.

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