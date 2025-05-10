Макрон предупредил Москву о новых санкциях

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Новый пакет санкций против РФ может быть введен через несколько дней, если Москва не примет условия перемирия на 30 дней, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает телеканал LCI.

Это заявление Макрон сделал в рамках встречи "коалиции желающих" с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, премьерами Британии и Польши Киром Стармером и Дональдом Туском в Киеве.

"Для нас (коалиции. – Прим. ред.) это ближайшие дни, когда мы должны быть в состоянии ввести новый пакет санкций", – сказал Макрон, отвечая на вопрос журналистов о сроках введения санкций при непринятии РФ условий перемирия.

Президент Франции уточнил, что очередной пакет санкций будет еще жестче для экономик РФ. Они должны действовать как сдерживающий фактор. Макрон добавил, что готов способствовать проведению прямых переговоров между Россией и Украиной.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что долгосрочное решение конфликта на Украине возможно путем устранения его первопричин. По словам дипломата, прекращение огня не достаточно.

В свою очередь, спецпосланник президента США Кит Келлог отметил, что Украина желает заморозить конфликт по текущим линиям соприкосновения с последующим созданием 30-километровой демилитаризованной зоны. По его словам, в таком случае американский лидер Дональд Трамп сможет обеспечить соблюдение перемирия на Украине.

Позже Мерц выразил надежду, что в текущие выходные РФ и Украина смогут договориться о прекращении огня на 30 дней. В рамках телефонного разговора Мерц договорился с Трампом о сотрудничестве для завершения конфликта на Украине. Однако представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что нужно уточнить, что имеет в виду Мерц, говоря о шансах на прекращение огня.