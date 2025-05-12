Глава РФПИ Дмитриев прокомментировал видео Макрона и Мерца с белым свертком

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Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев высказался о ситуации, произошедшей во время визита иностранных политиков в Киев, когда на столе перед президентом Франции Эммануэлем Макроном оказался белый сверток.

Немногим ранее в Сети появился ролик, на котором французский лидер, премьер-министр Британии Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц находятся в поезде по пути на Украину. На кадрах видно, как Макрон, заметив журналистов, начинает быстро убирать со стола небольшой сверток.

"Это кадры искусственного интеллекта или реальность?" – задался вопросом Дмитриев в соцсети Х.

Политик поставил под сомнение нахождение в свертке сахара, предположив, что "множество недавних идей и предложений" могли быть связаны с тем, что в пакете содержится другое вещество.

Глава РФПИ также поинтересовался, освещают ли федеральные СМИ подобные материалы.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила, что "француз, англичанин и немец" забыли скрыть свои "причиндалы" до прихода журналистов.



Макрон, Стармер и Мерц, а также польский премьер Дональд Туск посетили Киев для встречи "коалиции желающих". Она состоялась в субботу, 10 мая.

В рамках заседания французский лидер заявил о введении новых антироссийских санкций для давления на Владимира Путина. По его словам, очередной пакет рестрикций будет еще жестче для экономики России, а также будет играть роль сдерживающего фактора.