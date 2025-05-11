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Глава партии "Наследие" Дэвид Кертен осудил заявление британского премьера-министра Кира Стармера о введении новых антироссийских санкций для давления на Владимира Путина.

"Россия нам не враг", – подчеркнул британский политик в социальной сети X.

В пятницу, 9 мая, Лондон ввел санкции против 101 судна, якобы связанного с РФ, а также против страховой компании "Согласие" и двух гонконгских трейдеров, которые якобы причастны к операциям с российскими энергоносителями.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что новый пакет санкций против РФ может быть введен через несколько дней, если Москва не примет условия перемирия на 30 дней.

Это заявление Макрон сделал в рамках встречи "коалиции желающих" с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, премьерами Британии и Польши Киром Стармером и Дональдом Туском в Киеве.

Президент Франции уточнил, что очередной пакет санкций будет еще жестче для экономик РФ. Они должны действовать как сдерживающий фактор. Макрон добавил, что готов способствовать проведению прямых переговоров между Россией и Украиной.