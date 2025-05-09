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Санкции Евросоюза не работают против России, они наносят ущерб самому сообществу. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече с Владимиром Путиным.

Также, по его словам, Словакия заинтересована в нормальных отношениях с РФ, для которых есть возможности. В частности, премьер обратил внимание на область энергетики.

"Правительство Словакии считает, что практически невозможно закончить сотрудничество в области атомной электроэнергии. Мы сделаем все для того, чтобы наши отношения улучшались", – сказал Фицо.

Кроме того, он поблагодарил Путина за гостеприимство и заботу о словацкой делегации в Москве. Как указал премьер-министр, у него не было сомнений по поводу принятия приглашения в Россию.

Ранее Фицо заявил, что у главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас нет полномочий критиковать его визит в Москву по случаю 80-летия Победы. Он подчеркнул, что при освобождении Словакии погибли более 60 тысяч солдат Красной Армии. По словам премьера, он приехал в Москву, чтобы отдать им дань уважения.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал приезд Фицо и президента Сербии Александра Вучича в Москву на празднование в честь 80-летия Победы актом героизма.

