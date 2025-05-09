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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что у главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас нет полномочий критиковать его визит в Москву по случаю 80-летия Победы. Об этом словацкий политик написал на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

До этого Каллас выступила с угрозами "неких последствий" для тех представителей Евросоюза, которые посетят Москву для парада Победы.

"Как у высокопоставленного чиновника Европейской комиссии у тебя нет абсолютно никаких полномочий критиковать суверенного премьера суверенной страны, который конструктивно подходит ко всей европейской повестке", – отметил премьер Словакии.

Фицо подчеркнул, что при освобождении Словакии погибли более 60 тысяч солдат Красной Армии. По его словам, он приехал в Москву, чтобы отдать им дань уважения.

"Я не согласен с политикой нового железного занавеса, над которой ты так усердно работаешь", – заявил глава правительства Словакии в своем обращении к Каллас.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал приезд Фицо и президента Сербии Александра Вучича в Москву на празднование в честь 80-летия Победы актом героизма.

Вучич, в свою очередь, отмечал, что даст серьезный ответ в случае претензий со стороны представителей Евросоюза в свой адрес за визит в Москву. Также, по его словам, он готов к решениям ЕС и не станет молча выслушивать критику в свой адрес.