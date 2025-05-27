Мерц заявил, что решение по дальнобойному оружию Украине было принято давно

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Решение о снятии ограничений на поставки дальнобойного оружия Украине было принято несколько месяцев назад. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на канцлера Германии Фридриха Мерца.

"Насколько мне известно, и я повторил это вчера, страны, которые ввели ограничения дальнобойности, давно отказались от этих условий", – отметил он.

Военный эксперт Иван Коновалов в эфире радио КП прокомментировал такое решение. Он напомнил, что подобные ракеты Киеву передавали все, кроме Берлина. Кроме того, звучали заявления и о законченных запасах оружия, указал Коновалов.

"Вот заявил Мерц о таком "разрешении на поставки" – а что именно они передадут Киеву? Никто же конкретно не разъясняет. Когда именно будут эти поставки? В каких количествах? <...> Известно, как сильно прорежена украинская система ПВО. Также известно, что американцы не хотят давать новые Patriot для усиления украинской противовоздушной обороны", – отметил Коновалов.

Он добавил, что Россия способна в ответ масштабировать удар.

Мерц 26 мая сообщил, что Великобритания, Франция, США и Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Киеву. По его словам, "теперь Украина может защищаться, нанося удары по военным позициям на территории России".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал такое решение опасным. Он отметил, что это идет вразрез с устремлениями России на урегулирование конфликта и на усилия, которые делаются в рамках переговоров.

Из-за попыток некоторых стран Европы помешать урегулированию кризиса на Украине Россия запросила заседание в Совбезе ООН. Предполагается, что оно пройдет 30 мая.

