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27 мая, 10:14

Политика

РФ запросила заседание в СБ ООН из-за действий Европы по Украине

Фото: depositphotos/ognjen1234

Россия запросила заседание в Совбезе ООН из-за попыток некоторых стран Европы помешать урегулированию кризиса на Украине. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Запросили заседание в связи с угрозами международному миру", – цитирует его RT.

По словам Полянского, ожидается, что заседание в Совбезе ООН состоится в 17:00 по московскому времени 30 мая.

При этом европейские страны, которые поддерживают Киев, также созвали заседание по гуманитарной ситуации на Украине. Оно планируется в 22:00 по московскому времени 29 мая.

26 мая канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Великобритания, Франция, США и Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Киеву. По его словам, "теперь Украина может защищаться, нанося удары по военным позициям на территории России".

В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал такое решение опасным. Он отметил, что это идет вразрез с устремлениями Москвы на урегулирование и на усилия, которые делаются в рамках переговоров.

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