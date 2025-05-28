Депутат Картаполов: РФ жестко ответит в случае поставок ракет Taurus Украине

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Россия ответит жестко, асимметрично и чувствительно в случае потенциальных поставок немецких ракет Taurus Украине. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

После конкретных и предметных заявлений с российской стороны властям ФРГ стало страшно, уверен депутат. Поэтому вместо поставок ракет Берлин будет помогать производить ракеты на территории самой Украины.

"Одно дело – просто языком болтать, а другое дело – за базар отвечать. Вот за базар отвечать страшно. Поэтому они будут другими путями это делать", – уверен Картаполов.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Великобритания, Франция, США и Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине. По его словам, это означает, что Киев сможет наносить удары по военным позициям на территории России. До определенного момента Украина не могла этого делать, уточнял политик.

Затем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что такое решение стало бы серьезной эскалацией.

