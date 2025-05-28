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Канцлер ФРГ Фридрих Мерц делает все возможное, чтобы и дальше "гробить" немецкую промышленность, заявил сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале.

Так российский сенатор оценил слова Мерца о том, что Берлин будет делать все, чтобы газопровод "Северный поток – 2" больше не мог быть введен в эксплуатацию. Пушков добавил, что в действиях немецких лидеров в контексте уничтожения собственной промышленности наблюдается преемственность.

"Раньше ее гробил кабинет Шольца, теперь будет гробить кабинет Мерца", – уточнил сенатор.

Ранее французский политик Флориан Филиппо заявлял, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен готовит новый пакет санкций против РФ, что может означать полный крах промышленности Евросоюза (ЕС).

По его словам, фон дер Ляйен готовит 18-й пакет санкций, который будет включать окончательное разрушение газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". По данным СМИ, ЕС рассматривает не только ограничения против газопроводов, но и возможность отключения свыше 20 банков от международной платежной системы SWIFT.

