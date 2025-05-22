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Заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о новых санкциях против России означает полный крах промышленности Евросоюза, сообщает МК со ссылкой на публикацию французского политика Флориана Филиппо в соцсети X.

По его словам, фон дер Ляйен готовит 18-й пакет антироссийских санкций, который будет включать окончательное разрушение газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Глава ЕК пытается развязать с Россией войну и окончательно порвать с ней отношения, уверен Филиппо.

"Нам нужно срочно покинуть ЕС, этот дурдом!" – указал политик.

Ранее ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России, в который вошли ограничения против 200 танкеров. В частности, кораблям запретят входить в европейские порты, а также выполнять любые транзакции с компаниями Евросоюза. При этом европейцы уже начали разрабатывать 18-й пакет антироссийских санкций.

Также Европарламент проголосовал за введение новых заградительных пошлин на импорт российской и белорусской сельхозпродукции и удобрений. Такое решение было принято, несмотря на протесты фермеров, которые переживают из-за возможного скачка цен. Новые пошлины будут вводиться постепенно – с июля 2025 года и в последующие 3 года.

