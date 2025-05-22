Европарламент поддержал введение пошлин на удобрения из России

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Европарламент (ЕП) проголосовал за введение новых заградительных пошлин на импорт российской и белоруской сельхозпродукции и удобрений, несмотря на протесты фермеров, которые переживают из-за возможного скачка цен на основные для них товары. Об этом сказано на сайте официального журнала Евросоюза (ЕС).

Поддержали это предложение 411 депутатов, выступили против данной инициативы 100 членов ЕП, а еще 78 – воздержались. Теперь это решение должно быть утверждено Советом Евросоюза (ЕС). Только после этого оно вступит в силу.

По предварительным данным, новые пошлины будут вводиться постепенно – с июля 2025 года и в последующие три года.

При этом в прошлом году ЕС импортировал 6,2 миллиона тонн российских удобрений, что составляет четверть всего импорта.

Еврокомиссия еще в январе этого года предложила ввести пошлины на некоторые сельскохозяйственные продукты из России и Белоруссии, а также на ряд азотных удобрений. При этом, по их информации, пошлины ЕС не затронут российский экспорт в третьи страны через территорию сообщества.

Однако сельхозпроизводители ЕС выступили против новых заградительных пошлин. Объединение профсоюзов европейских сельхозпроизводителей Copa и Cogeca указало, что последствия для сельхозпроизводства, конкурентоспособности, выручки фермеров будут катастрофическими.

Организация отметила, что европейским фермерам не дают никаких гарантий того, что дефицит удобрений будет компенсирован с помощью увеличения их внутреннего производства по конкурентноспособным ценам. По мнению сельхозпроизводителей ЕС, предлагаемые меры приведут к росту цен на удобрения на 40–45 евро за тонну, что "окажет дополнительное финансовое давление на работу фермеров".

При этом в 2023 году сельскохозяйственные продукты, затронутые новыми пошлинами, составляли лишь 15% сельскохозяйственного импорта из России.

