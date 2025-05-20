Россия увеличила экспорт огурцов в Польшу до 2,7 млн евро

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Россия в марте этого года нарастила экспорт огурцов в Польшу до рекордных за четыре года 2,7 миллиона евро. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Евростата.

Таким образом, польские фирмы купили 2,1 тысячи тонн российских огурцов, что в 2,5 раза больше февральского экспорта и на четверть больше экспорта в марте 2024 года.

Россия стала основным поставщиком огурцов в Польшу, обеспечив 83% импортных потребностей этой страны. Кроме того, определенные объемы Польша получила от Турции, Белоруссии и Украины.

Ранее стало известно, что Малайзия планирует увеличить экспорт какао и пальмового масла на российский рынок. Россия, в свою очередь, может инвестировать в ключевые секторы Малайзии: аэрокосмическую сферу, цифровые технологии, энергетику и агросектор.

Кроме того, власти РФ продлили квоты на экспорт минеральных удобрений до 30 ноября. Суммарный объем экспортной квоты составит порядка 20 миллионов тонн, в том числе для азотных удобрений – свыше 12,3 миллиона тонн, для сложных – более 7,6 миллиона тонн.