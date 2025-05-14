Малайзия планирует увеличить поставки какао в Россию

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Малайзия планирует увеличить экспорт какао и пальмового масла на российский рынок. Об этом сообщил в своем телеграм-канале премьер-министр страны Анвар Ибрагим после встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Ибрагим подчеркнул, что Россия может инвестировать в ключевые секторы Малайзии: аэрокосмическую сферу, цифровые технологии, энергетику и агросектор. Он выразил заинтересованность в реализации совместных проектов в научной и инновационной сферах.

Кроме того, Ибрагим пригласил российского премьера с официальным визитом в Малайзию в сопровождении делегации чиновников и предпринимателей.

Официальный визит премьера Малайзии в Россию начался 13 мая и завершится 16 мая. Ибрагим 14 мая провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что Чехия впервые с 2012 года стала главным среди европейских стран экспортером пива в Россию. В конца зимы 2025 года страна увеличила экспорт пива в два раза – до 1,2 миллиона евро.

При этом экспорт этого алкогольного напитка из ЕС стал сокращаться с ноября 2024 года. Помимо этого, в феврале текущего года поставки сократились еще на 7%. Например, экспорт был урезан из Германии.