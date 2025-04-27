Чехия стала главным поставщиком пива из Евросоюза для России

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Чехия впервые с 2012 года стала главным среди европейских стран экспортером пива в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистическую службу регионального содружества.

Отмечается, что экспорт пива из Евросоюза начал уменьшаться с ноября прошлого года, в феврале 2025-го поставки сократились еще на 7%. В основном экспорт был урезан крупнейшими поставщиками, среди которых, например, ФРГ.

Чехия же в конце зимы, напротив, увеличила экспорт пива в два раза – до 1,2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Евросоюз, ранее снижавший поставки вина в РФ, в феврале текущего года начал наращивать продажи. Поставки увеличили все крупнейшие европейские поставщики вина, включая Польшу, Италию, Португалию и Латвию.

Единственным поставщиком вина Европы, который уменьшил экспорт, стала Германия. Поставки ФРГ на отечественный рынок сократились в 2,3 раза, составив всего лишь 230 тонн. Всего же российские компании купили вина у стран Евросоюза на 28 миллионов евро.

