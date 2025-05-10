РФ продлила квоты на экспорт минеральных удобрений

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Россия продлила квоты на экспорт минеральных удобрений до 30 ноября. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Они будут действовать с 1 июня 2025 года по 30 ноября 2025 года. Решение направлено на поддержание достаточных объемов удобрений на внутреннем рынке", – отметили в кабмине.

По данным правительства РФ, суммарный объем экспортной квоты составит порядка 20 миллионов тонн, в том числе для азотных удобрений – свыше 12,3 миллиона тонн, для сложных – более 7,6 миллиона тонн.

Кроме того, власти утвердили правила распределения квот среди участников внешней торговли. Например, на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию не будут действовать квоты. Кроме того, они не распространятся на вывоз удобрений из России в рамках международных транзитных перевозок.

В апреле 2025 года РФ вывела гумпоставки удобрений в другие государства из-под действия экспортных квот. Новый постановление правительства России определило ограничение в размере порядка 19 миллионов тонн на экспорт минеральных удобрений в государства, которые не являются членами ЕАЭС.