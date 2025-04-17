Россия вывела гуманитарные поставки удобрений из-под действия экспортных квот

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Россия вывела гуманитарные поставки удобрений в другие страны из-под действия экспортных квот, говорится в постановлении правительства, размещенном на портале официального опубликования правовых актов.

В подпункте "б" пункта 2 постановления правительства РФ от 19 октября 2024 года № 1400 перечислены категории удобрений, которые не подпадают под экспортные квоты. Это удобрения, вывозимые из России в рамках международных транзитных перевозок и перемещаемые по регионам страны через иностранные государства. Также в этот список входят удобрения, поставляемые в Абхазию и Южную Осетию. Теперь в этот перечень внесены и гуманитарные поставки удобрений.

Постановление правительства РФ № 1400 устанавливает на период с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года количественное ограничение в размере около 19 миллионов тонн на экспорт минеральных удобрений в государства, которые не являются членами ЕАЭС.

Ранее на переговорах в Эр-Рияде Россия и США достигли договоренности по безопасности в Черном море. Стороны обязались содействовать восстановлению экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок, а также расширению доступа к портам и платежным системам.