25 марта, 19:30Политика
В Эр-Рияде достигнуты договоренности по безопасности в Черном море
Кремль обнародовал итоги переговоров в Эр-Рияде. Россия и США договорились обеспечить реализацию черноморской инициативы, которая включает гарантии безопасности судоходства и неприменение силы в Черном море. Согласно договоренностям, коммерческие суда не могут использоваться в военных целях.
США обязались содействовать восстановлению экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок, а также расширению доступа к портам и платежным системам. Сделка вступит в силу после снятия санкций с российских банков, обслуживающих торговлю в АПК, и отмены ограничений на поставки сельхозтехники.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.