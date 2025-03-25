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25 марта, 19:30

Политика

В Эр-Рияде достигнуты договоренности по безопасности в Черном море

В Эр-Рияде достигнуты договоренности по безопасности в Черном море

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Кремль обнародовал итоги переговоров в Эр-Рияде. Россия и США договорились обеспечить реализацию черноморской инициативы, которая включает гарантии безопасности судоходства и неприменение силы в Черном море. Согласно договоренностям, коммерческие суда не могут использоваться в военных целях.

США обязались содействовать восстановлению экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок, а также расширению доступа к портам и платежным системам. Сделка вступит в силу после снятия санкций с российских банков, обслуживающих торговлю в АПК, и отмены ограничений на поставки сельхозтехники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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