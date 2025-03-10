Лукашенко назначил Турчина премьер-министром Белоруссии

Фото: president.gov.by

Новым главой правительства Белоруссии стал Александр Турчин. На этот пост его назначил президент республики Александр Лукашенко, передает агентство БелТА.

В соответствии с конституцией государства, глава правительства назначается президентом страны с одобрения парламента. Этот процесс был осуществлен, уточняет издание.

"Правительство теперь возглавил человек, который работал в правительстве и хорошо знает эту сферу", – сказал Лукашенко о Турчине.

Турчин родился в 1975 году в Новогрудке Гродненской области. С 2010 по 2015 год он занимал должность председателя комитета экономики. До 2016 года руководил аппаратом правительства. В 2018 году его назначили первым вице-премьером, а в декабре 2019-го – председателем Минского облисполкома.

Прошлое правительство Белоруссии ушло в отставку 3 февраля. Это случилось после прошедших президентских выборов в стране, которые завершились 26 января. Постановление о сложении полномочий подписал премьер-министр государства Роман Головченко.