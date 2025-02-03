Фото: 123RF/kalyanby

Правительство Белоруссии ушло в отставку перед вновь избранным президентом республики Александром Лукашенко, сообщает пресс-служба Совета министров в телеграм-канале.

Постановление о сложении полномочий подписал премьер-министр государства Роман Головченко.

Выборы главы Белоруссии завершились 26 января в 20:00. Лукашенко получил на них 86,82% голосов.

В Кремле отметили, что Россия не принимает во внимание критику западных стран по поводу президентских выборов в Белоруссии. Такая реакция Запада была предсказуемой, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Между тем глава администрации белорусского лидера Дмитрий Крутой заявил, что Лукашенко посетит Россию для проведения переговоров с Владимиром Путиным впервые после переизбрания.

