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25 марта, 07:15

Политика

ВС РФ ликвидировали живую силу и технику противника у границы с Белгородской областью

ВС РФ ликвидировали живую силу и технику противника у границы с Белгородской областью

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Российские военнослужащие уничтожили бронетехнику и живую силу противника у границы с Белгородской областью 24 марта. ВСУ не оставляют попыток отвлечь внимание ВС РФ от курского приграничья, но такие действия украинского командования, по мнению экспертов, не только безрезультатны, но и приводят к новым потерям.

Тем временем на донецком направлении штурмовики 57-го мотострелкового полка заняли два опорных пункта ВСУ в лесополосах. Один из которых полностью уничтожили, подорвав вместе с личным составом, после того как противник отказался сложить оружие.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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