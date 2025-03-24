FT: Румыния и Болгария опасаются изменений в статус-кво в Черном море

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Румыния и Болгария опасаются значительных перемен в статус-кво в Черном море в рамках возможной договоренности между Россией и США. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на чиновников из черноморского региона.

По словам журналистов, европейские страны, имеющие выход к Черному морю, с беспокойством наблюдают за ходом переговоров России и США в Эр-Рияде 24 марта. Чиновники утверждают, что любое соглашение по изменению в статус-кво может принести Москве выгоду.

На встрече в Саудовской Аравии российскую сторону представляют переговорщики высочайшего уровня, заявил в беседе с радио КП глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По словам парламентария, Владимир Путин показал на практике желание идти навстречу американским партнерам, однако следует исходить из реалий.

"И в данном случае есть те красные линии, через которые переступать – без аналогичного желания, готовности американской стороны – просто нельзя", – уточнил Слуцкий.

Российско-американские переговоры начались 24 марта в гостинице The Ritz-Carlton в саудовском Эр-Рияде. Россию представляют глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин и советник главы ФСБ Сергей Беседа, которых лично выбрал Путин.

Основной темой разговора станет черноморская инициатива, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. Он напомнил, что в рамках инициативы в отношении России был большой спектр обязательств, которые не были выполнены другими участниками соглашения.

Помимо этого, на переговорах может обсуждаться возобновление торговых перевозок.