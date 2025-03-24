ВСУ нанесли два удара БПЛА по газораспределительной станции в Белгородской области

Фото: министерство обороны РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 22 марта два раза ударили беспилотниками по газораспределительной станции (ГРС) "Валуйка" в Белгородской области. Об этом пишет RT со ссылкой на Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве заявили, что в результате ударов было повреждено технологическое оборудование станции. Кроме того, 23 марта Украина пыталась ударить по Глебовскому газоконденсатному месторождению на мысе Тарханкут в Крыму. Атаку удалось отразить российским силам ПВО.

"Вечером 23 марта с 21:00 по 21:50 российскими средствами ПВО была отражена атака киевского режима с применением четырех украинских БПЛА по Глебовскому газоконденсатному месторождению на мысе Тарханкут в Крыму, использующемуся для снабжения газом жителей и экономики российского полуострова", – говорится в заявлении МО.

В министерстве подчеркнули, что подобные удары по энергетической инфраструктуре России, в том числе международной, в очередной раз доказывают недоговороспособность киевского режима. Минобороны добавило, что атаки ведутся как ударными БПЛА, так и при помощи РСЗО HIMARS.

Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры 18 марта, в ходе которых российский лидер поддержал идею о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и дал военным соответствующую команду.

Однако ВСУ после этого нанесли удар беспилотником по нефтебазе на Кубани. Позже в результате массированного артиллерийского обстрела пострадала электроподстанция в Пологовском районе в Запорожской области. В результате более 11 тысяч абонентов остались без электричества.

24 марта Киев в очередной раз с помощью БПЛА атаковал нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" КТК в Краснодарском крае. Попытка обстрела была зафиксирована около 02:00, российские силы ПВО перехватили дрон в 7 километрах от объекта.