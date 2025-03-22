Захарова заявила, что РФ имеет право ответить на удары Украины по энергообъектам

Фото: mil.ru

Россия оставляет за собой право симметрично ответить на удары Украины по энергетическим объектам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте дипведомства.

Дипломат обратила внимание, что удары по российским энергообъектам показывают полную недоговороспособность Киева и отсутствие стремления к миру.

"Как и в 2022 году, в ход опять пущены провокации с целью сорвать переговорный процесс", – подчеркнула Захарова.

Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры 18 марта, в ходе которых российский лидер поддержал идею о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и дал военным соответствующую команду.

Однако украинские военные после этого нанесли удар беспилотником по нефтебазе на Кубани, а также подорвали станцию "Суджа". В связи с последним инцидентом СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.